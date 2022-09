El exconcursante de 'La isla de las tentaciones' explica la razón por la que su relación con Lucía Sánchez se ha roto definitivamente

La última vez que se vio juntos a Lucía Sánchez y a Isaac Torres fue hace tres meses, en la fiesta de revelación del sexo de su bebé

Isaac Torres ha desvelado el motivo de su ruptura definitiva con Lucía Sánchez. Después de su última reconciliación sentimental, que coincidía con la celebración de la fiesta del gender reveal de su hija, la pareja de 'La isla de las tentaciones' volvía a distanciarse y a enzarzarse en público con numerosas acusaciones cruzadas. Una guerra que se recrudeció con la participación de Lobo en un reality en Colombia. Ahora, ha sido él quien ha explicado la razón por la que terminó su noviazgo con la andaluza.

Hace apenas unos meses, Isaac y Lucía eran pillados por la calle en actitud más que cariñosa. Que si él le tocaba la cara en gesto de puro amor, que si caminaban por la calle de la mano, que si cogidos de la cintura...unas imágenes a las que siguieron su reaparición en público en la fiesta de la revelación del sexo de su bebé.

Sin embargo, tras esta celebración, que parecía la confirmación oficial de su reconciliación amorosa, le siguió una nueva ruptura y un distanciamiento marcado por los reproches.

Un nuevo bache en su relación que ganaba más peso con la marcha del que fuera novio de Marina García a Colombia para participar en un reality en el que conoció a Leslie Gallardo, su nueva ilusión y la mujer con la que se ha dejado ver muy acaramelado en público. Llegando a besarse, incluso, con ella y con otra mujer al mismo tiempo y en la misma noche. Una 'nueva' vida de desenfreno que ha sido para Lucía la gota que ha colmado su vaso.

Isaac Torres se pronuncia sobre su última ruptura con Lucía Sánchez

Ahora, casi tres meses después de la última vez que pudimos verlos juntos, Isaac Torres ha decidido pronunciarse al respecto para aclarar de una vez por todas el verdadero motivo del final de su historia de amor con Lucía. Una ruptura que, aunque no era la primera, sí parece ser la definitiva.

El que fuera tentador de la tercera edición de 'La isla de las tentaciones' le ha enviado varios mensajes privados a 'la cuernis', la usuaria de Instagram que se dedica a contar los entresijos del salseo televisivo, que - con permiso del catalán- ha compartido en su perfil sus declaraciones.

Visiblemente molesto después de su último rifirrafe con Lucía por el lugar donde vivirá su hija (ella reside en Cádiz y él, en Barcelona), Lobo ha decidido contar toda la verdad del final de su romance. "El día antes de volar (a Colombia), renuncié al reality y me fui a Cádiz, pero por contrato no podía echarme para atrás porque sino me demandaban", ha explicado el joven, que puso rumbo a Latino América en pleno embarazo de la gaditana, que le ha reprochado en numerosas ocasiones el no haber estado presente en las diferentes pruebas médicas a las que se ha sometido.

"Ella me dijo que si me iba se había terminado. En lugar de ser más empática por la situación, me soltó eso. Además, era trabajo. El día de antes estuvimos hablando y me dijo que como estuviera más de tres días en el reality, se terminaba la relación", ha continuado, dando más detalles de esta ruptura de la que, hasta ahora, se desconocían las razones.

Tal y como ha contado le ha contado el exconcursante de 'La isla de las tentaciones' a esta cuenta, Lucía le alertó de que si decidía embarcarse en esta aventura, no habría marcha atrás. "Me dijo que no le escribiera cuando saliera, que ya no tendría nada en España", ha continuado explicando en estos mensajes que se han convertido en pieza clave para que los seguidores de la pareja de 'La isla de las tentaciones' entiendan cómo se llegó a su última ruptura sentimental.

Me dijo que si estaba más de tres días en el reality, se terminaba la relación