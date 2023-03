Laura y Alberto Caballero se despiden de Laura Gómez-Lacueva: "La vida es muy injusta"

La noticia de la muerte de Laura Gómez-Lacueva ha dejado totalmente devastados a sus compañeros. Todos querían a la actriz de 'El Pueblo' y 'La que se avecina' y saben que su carisma y humor será insustituible en estas series. Tras conocerse por el periódico aragonés 'Herlado' la noticia de la muerte de la intérprete a raíz de un cáncer que padecía desde hacía varios años, no han tardado en sucederse las primeras muestras de cariño para acompañar a amigos y familiares. Unos de los primeras han sido Laura y Alberto Caballero que le han dedicado unas emotivas palabras desde sus redes .

Recordando desde su perfil de Instagram algunas de esas anécdotas, Laura Caballero ha destacado que se siente una privilegiada por todo lo que ha podido aprender de la actriz en todo este tiempo y ahora mismo "me come la pena", ha destacado junto con la sensación de que va a tardar mucho tiempo en poder asimilar que ya no estará. "Te vamos a recordar muchísimo, preciosa. Eras la Fukushima del buen rollo", ha terminado por concluir con sus sentidas palabras.