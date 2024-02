Y es que la it-girl no ha publicado la carta al completo, tan solo ha dejado leer pequeños fragmentos de ella: "No puedo estar más orgullosa" , "acuérdate siempre", "el amor y el orgullo..." o "con solo cinco años" , son algunos de los fragmentos que se alcanzan a leer de su puño y letra .

Una imagen en la que le da a su hijo Matías un beso en la cabeza y otra en la que aparece ella sola, casi al borde de las lágrimas. "No me cabe duda de que lo hará muy bien, pero estoy con un nudo en la garganta desde que me he levantado", ha reconocido la que fuera ganadora de 'GH VIP', que ha compartido en sus redes un tierno vídeo del último entrenamiento de su peque.