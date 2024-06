A la pequeña de cuatro años ya se le he caído su primer diente y ya ha tenido su primera visita del Ratoncito Pérez. Una edad un tanto prematura, pues, por lo general, los niños empiezan a experimentar esto a los seis años. Pero no está siendo así para Roma. "A todos los que me preguntáis y me decís que es muy pronto, os contesto que lo que aprendí y he aprendido siendo madre es que no hay pronto ni tarde. Los niños tienen su ritmo y sus tiempos. Supongo que en este caso tiene que ver con lo rápido que le salieron y una infinidad de cosas que no domino", explica la it-girl.