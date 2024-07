Irene Rosales se prueba su vestido de novia ocho años después de su boda: "No me queda igual"

"Hace ocho años que me lo puse. La espalda es superbonita. Tengo que decir que lo disfruté muy poco porque la fiesta pasó volando y cuando me di cuenta ya me estaba quitando el vestido. Es muy probable que no me entre... Porque cuando me casé solo había tenido una hija y el pecho, desde que me casé hasta día de hoy, me lo he operado dos veces", ha ido comentando Irene Rosales mientras iba enfundándose en el traje.