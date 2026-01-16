Lorena Romera 16 ENE 2026 - 13:21h.

La ganadora de 'GH' y 'Supervivientes' comparte su diagnóstico y explica el tratamiento que le han mandado

Sofía Suescun acude al médico tras pedir ayuda en redes: "Ojalá no sea nada grave"

Sofía Suescun ha compartido su diagnóstico médico tras acudir al médico, preocupada por unas manchas que tiene en los brazos. La ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' acudía hace unas horas al especialista, manifestando en redes que no fuese "nada grave". La influencer de Pamplona, de 29 años, reconoce que se estaba poniendo en lo peor, pero que la evolución de las manchas le tenía ciertamente intranquila.

Llegar de Maldivas y ver cómo se le pelaba toda la espalda y la zona de los hombros (por la exposición al sol), hizo que prestase especial atención a las manchas de sus brazos, que llevan acompañándola algún tiempo. En ese momento, la hija de Maite Galdeano consideró que era hora de dejar de postergar esta cita médica y acudir al dermatólogo para hacer un estudio de estas manchas.

"Espero que no sea nada grave", señalaba a través de su perfil oficial de Instagram, donde ahora ha compartido su diagnóstico médico tras esta primera visita con el especialista. Y efectivamente, así ha sido. "No es nada grave, no me voy a morir", ha señalado la creadora de contenido, permitiendo a sus más de 1,5 millones de seguidores que, como ella, puedan respirar tranquilos.

Y es que la pareja de Kiko Jiménez es hipocondriaca. "Ya me estaba poniendo en lo peor", reconoce. "No son hongos ni nada contagioso. Simplemente tengo la piel sensible. Son manchas que salen solo a niños, será que me estoy convirtiendo en una bebé", ha comentado en tono de humor. En cuanto al tratamiento, le han mandado "corticoides en emulsión".

Ahora, después de hacerles partícipes de su preocupación, desahogándose minutos antes de entrar en consulta dermatológica, Sofía Suescun ha prometido a sus seguidores que les "contará cómo avanza".