Ismael Beiro y el mensaje que evidencia cómo es su relación actual con Iván Armesto

Rocío Molina 16 ENE 2026 - 08:03h.

El ganador de la primera edición de 'Gran Hermano' ha escrito unas palabra a Iván Armesto en un día importante para él

Ismael Beiro habla de las secuelas que sufre tras el accidente en el que casi pierde la vida

Ismael Beiro, el que fuera ganador de la primera edición de 'Gran Hermano', le ha dedicado unas palabras a su compañero y amigo íntimo de de edición, Iván Armesto. Un mensaje que ha mostrado en qué punto está su relación 25 años después de entrar al reality y que coincide con un hecho importante en la vida del asturiano.

El gaditano, que hace unos meses pudo vivir un reencuentro con algunas de sus compañeras de edición en 'De viernes', tenía un vínculo especial con Iván Armesto. El primer ganador del reality y el asturiano, que está al mando ahora de una agencia de actores y figurantes, 'Personal 7', protagonizaron divertidos momentos. Juntos formaron su famosa 'Mafia' y aunque el paso del tiempo y sus vidas podría haberles alejado, ambos siguen guardando con cariño todo aquello que vivieron en la casa de Guadalix de la Sierra.

Tanto es así que uno y otro tratan de estar presentes en cada uno de sus logros y también en sus momentos difíciles como cuando murió la madre de Iván Armesto y el gaditano se hizo 500 kilómetros en tiempo récord para estar a su lado. Y ahora, en un momento importante para el asturiano, pero por una buena noticia, también ha estado presente Ismael Beiro de algún modo.

Con gafas de sol, el pelo de color blanco y señalando en la imagen una cifra representativa, el exconcursante de 'GH' ha dado la bienvenida a los 60 años. "Gracias a todos por tanto, llego a la mitad de la vida en plena forma, enamorado de la vida y de todos los que conforman la mía. Ojalá otra de 60 así, si son 59 no me quejaré", ha escrito el asturiano en una publicación que se ha llenado pronto de felicitaciones y en ella no ha faltado el mensaje de Ismael Beiro.

Las palabras del ganador de la primera edición de 'GH' son una pequeña muestra de cómo está su relación, aunque se hayan separado sus caminos. Sin poder pasar este día juntos, sí que ha querido el gaditano estar presente de algún modo: "Todos los años lo mismo. Para ya, pero sigue dándonos vida siempre. Te quiero, envidioso", le ha escrito mostrando públicamente cómo está su estrecho vínculo con ese pequeño detalle que es una gran muestra del cariño que se tienen.