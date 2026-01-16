Lorena Romera 16 ENE 2026 - 13:58h.

Kiko Rivera ha respondido a las críticas por la relación con su novia, Lola García. El hijo de Isabel Pantoja se ha pronunciado después de días recibiendo una oleada de comentarios negativos a través de las redes sociales. Cansado de escuchar cómo su noviazgo se pone en entredicho, el dj, exconcursante de 'Supervivientes', ha dado un golpe sobre la mesa para defender su historia de amor.

Junto a una fotografía inédita con la bailarina de flamenco, el cantante se ha propuesto acallar todo el ruido que hay en torno a su romance. A modo de celebración y cierre de fin de año, el exmarido de Irene Rosales compartía a través de su perfil oficial de Instagram la primera imagen junto a su chica. Una foto con la que gritaba a los cuatro vientos que estaba enamorado.

Críticas a Kiko Rivera por su comportamiento con Lola García

Lo que sus seguidores no esperaban es que esa instantánea iba a ser tan solo la primera de muchas. Y es que tanto Kiko Rivera como Lola García no desaprovechan ni un momento para confesar públicamente lo mucho que se quieren y lo muy enamorados que están. Tanto es así, que hay usuarios de las redes que empiezan a sacar punta a este comportamiento de la pareja, preguntándose la "necesidad que tienen" de "demostrar constantemente" su cariño y "airear su relación".

Tras días recibiendo esta serie de juicios, Kiko Rivera ha decidido responder. "Algunos me llaman cursi, otros no se lo creen y otros solo hablan por hablar diciendo mentiras absurdas. A mí me da igual lo que digan. Yo solo sé una cosa: no sé qué hice para merecerte, pero prometo seguir haciéndolo. Te amo", ha escrito el hijo de Isabel Pantoja junto a esta imagen, en la que aparece besando en la comisura de los labios a la sevillana.

"No sé qué hice para merecerte"

Una declaración de intenciones con la que el artista deja claro que está locamente enamorado, atravesando uno de sus mejores momentos personales gracias a haberse cruzado en su camino con Lola García, que ha respondido a estas palabras y reacción pública de su chico tras esta primera etapa de su relación en la que se han visto convertidos en el centro de todas las miradas.

"La gente habla desde sus propias carencias, no desde nuestra realidad. Nosotros vivimos, sentimos y seguimos. Gracias por quererme con esa paz y esa locura bonita. Te quiero mucho", escribe la joven, que está en la misma sintonía que el exconcursante de 'Supervivientes'.