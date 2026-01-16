Rocío Molina 16 ENE 2026 - 12:48h.

El exconcursante de 'Supervivientes' reaparece después de ausentarse de las redes con la noticia de su nuevo proyecto

Omar Sánchez habla del mal momento anímico que atraviesa: "Siento necesidad de contarlo"

Omar Sánchez ha vuelto a las redes y ha roto su silencio sobre el motivo que le ha hecho desconectar de todo. El exconcursante de 'Supervivientes' se ha alejado del ruido y se ha centrado en él unos días para llegar de nuevo y dar una buena noticia. El exmarido de Anabel Pantoja ha presentado oficialmente el nuevo proyecto profesional en el que se ha embarcado.

Después de hacer saltar las alarmas por su repentina decisión de ausentarse de las redes sociales, el canario ha reaparecido para dar explicaciones a sus seguidores. Detrás de su enigmático mensaje había una razón de peso y también un proyecto ilusionante que por fin Omar Sánchez ha presentado oficialmente.

"Necesitaba unos días de desconexión y de mucho ejercicio y deporte", ha comenzado diciendo el windsurfista, explicando en qué ha dedicado su tiempo para conectar con él mismo y coger fuerzas para el gran propósito que es ya una realidad este año. "Tenía el proyecto nuevo en proceso, el de las camper y furgonetas que vamos a vender y alquilar", ha proseguido poniendo el nombre y el perfil oficial de Instagram de su nuevo hito profesional.

Detrás del silencio de estos días de Omar Sánchez, está Brisa Camper Van, "un proyecto pensado para los que aman el mar y la montaña, para despertar con brisa salada y dormir bajo cielos fríos llenos de estrellas". Las palabras con las que el exconcursante de 'Supervivientes' describe en su perfil esta nueva línea de negocio.

Omar Sánchez ha decidido unir sus grandes pasiones: el mar, la montaña y la aventura con este proyecto de alquiler de campers y también de camperización de vehículos, así como la venta y alquiler de furgonetas. "Os voy a dejar para todos el Instagram para que lo puedan seguir, puedan también alquilar, comprar y hacer todo lo que ustedes quieran y ya tenemos algunas furgonetas disponibles", avanzaba en redes.

"Creamos espacios sobre ruedas para que lleves tu casa, tu libertad y tu brisa a donde quieras. Esto acaba de empezar. ¿Te subes?", es como describe su nueva aventura sobre ruedas, que es un aliciente nuevo dentro de este 2026. Tras su ruptura amorosa y la pérdida de un compañero de windsurf, Omar Sánchez tiene en este proyecto mucha ilusión y energías puestas. "Estoy muy contento, muy feliz", ha dicho en esta presentación oficial de su nuevo reto profesional.