Alejandra Rubio se confiesa sobre su ruptura con Álvaro Lobo: "He estado evitando el tema"

Alejandra desvela el motivo de la ruptura con su novio Lobo

Después de que saltaran todas las alarmas en el mes de febrero sobre una posible ruptura entre Alejandra Rubio y su novio Álvaro Lobo, ahora ha sido ella misma la encargada de pronunciarse sobre este tema. La hija de Terelu Campos ha desvelado el motivo de su ruptura con el Dj.

Aunque durante todo este tiempo ha preferido guardar silencio e incluso jugar al despiste sobre si seguían juntos, el silencio de la influencer ha llegado a su fin. La pareja ha tomado caminos separados y ha sido ella misma la que ha querido ahora hablar sobre el tema.

A través de sus propias redes sociales, Alejandra se ha dirigido así a sus miles de seguidores: “Las relaciones se acaban y la vida sigue, no ha sido un motivo concreto. Cada uno teníamos vidas distintas, teníamos que crecer mucho profesionalmente y ya está”.

La cosa no ha quedado ahí y ha continuado explicando que no ha pasado nada raro entre ellos como se ha insinuado en muchos de los comentarios por parte de sus seguidores. “Felices. No ha pasado nada raro ni nada extraño. Así que yo estoy muy bien y él supongo que también”, ha contado.

La hija de Terelu ha querido aclarar también la razón por la que ha querido contar esto ahora y no antes. “Simplemente he estado evitando el tema, me ha apetecido decirlo ahora y no pasa nada. Un día me levanté y respiré (…) Un día te levantas y se han acabado todas las rayadas y todas las tonterías y dices por fin”, ha concretado.

Por sus palabras, parece que los dos han puesto fin a su relación de mutuo acuerdo para poder continuar creciendo en lo personal y en lo profesional. Además, al ser preguntada sobre si se arrepentía de haber mantenido una relación con Lobo, ha respondido un tajante no. “No solo no me arrepiento, sino que no tengo por qué borrar cosas que hayan pasado en mi vida”, ha finalizado.

Alejandra Rubio, en su mejor momento tras romper con su novio Álvaro Lobo

Lo cierto es que la nieta de María Teresa Campos puede presumir de encontrarse en uno de sus mejores momentos profesionales. Tras probar suerte como colaboradora de televisión en ‘La isla de las tentaciones’, ahora hemos podido verla también asistiendo al programa ‘Viva la vida’, donde se ha estrenado como colaboradora.