Pero no fueron los únicos rostros 'telencinqueros' que quisieron acompañar a la hija de Terelu Campos durante su noche de trabajo. Junto a su Aless Gibaja , Alejandra ha posado con el que fuera concursante de 'GH VIP' y hemos podida verla, fiel a su estilo , con un 'look' de lo más colegial. Tan bien rodeada de amigos, ¿a quién puede no gustarle trabajar?