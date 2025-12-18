Rocío Molina 18 DIC 2025 - 13:59h.

Compartir







Omar Montes, ganador de 'Supervivientes', ha compartido con sus seguidores de Instagram que ha cumplido su sueño. El de Pan Bendito está de celebración porque por fin ha podido dar una noticia muy esperada por él y que viene a ser toda una revolución, tal como ya predijese hace un año cuando habló por primera vez de este tema.

El cantante que fue pareja de Isa Pantoja es consciente del éxito que tiene y de cómo mueve a las masas. Por eso ha utilizado sus redes de escaparate del gran logro que ha conseguido y que seguro dará mucho de qué hablar a partir de ahora. Orgulloso de haber perseguido un sueño que está inspirado en su tradición familiar, la pareja de Lola Romero ha grabado un vídeo para dar la noticia al completo.

Todo empieza por un deseo de llegar al origen de las cosas, en concreto, de llevar el origen de los kebabs y de preservar su tradición. El que fuera también concursante de 'GH VIP' manifestaba su intención de montar el día de mañana su propia cadena de kebabs. Y ese día ha llegado hoy con la inauguración de su primer centro.

PUEDE INTERESARTE Violeta Mangriñán confiesa si le ha molestado que Omar Montes haya elegido a Rosalía como madrina de su hijo

"Yo quiero hacer las cosas bien. Todavía no lo tengo hecho, tan solo lo tengo pensado", declaraba hace un año Omar Montes del sueño que tenía en mente y que hoy por fin es una realidad. El cantante se ha felicitado a sí mismo por la constancia y entrega que le ha puesto a este nuevo negocio que abre sus puertas y que es todo un homenaje a su padre y su tradición con los kebabs.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Una noticia que llega en un momento muy dulce para el ganador de 'Supervivientes', que triunfa en el terreno profesional, y también en el personal con la llegada de su segundo hijo, el primero en común con Lola Romero, su actual pareja.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Por fin inauguro mi kebab a las 20:00 horas en el Plaza Río 2, de Madrid. No te lo puedes perder. La salsa es especial solo la sabía Michael Jackson y mi papa. Michael ya no está. Si queréis probarla tenéis que venir aquí", han sido las palabras con las que ha dado la noticia y ha hecho un llamamiento para que la inauguración de su proyecto tenga buena acogida y sea todo un éxito.