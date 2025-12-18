Natalia Sette 18 DIC 2025 - 10:03h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela qué tipo de relación tienen su expareja Manuel y Mía, su hija en común con Isaac Torres.

Las sinceras palabras de Manuel González sobre Lucía Sánchez

Lucía Sánchez y Manuel Gonzalez no han dejado de estar en el ojo público estos últimos días debido a su reconciliación. Últimamente los exparticipantes de ‘La isla de las tentaciones’ han compartido mucho contenido juntos en redes sociales y sus seguidores se han llegado incluso a plantear si habrían retomado la relación. Tras hablar sobre qué tipo de relación tiene con el gaditano , Lucía aclara cómo se lleva su hija Mía con Manuel.

La ganadora de ‘GH DÚO’ ha dejado siempre muy claro que lo más importante para ella es su hija. Después de la turbulenta ruptura que tuvo con Isaac Torres, la influencer ha tenido mucho cuidado con quién presentarla a su hija Mía. Tanto es así, que no fue hasta dos años después que Manuel Gaona, su pareja por aquel entonces, conoció a su pequeña. Desde entonces, no se le ha conocido otra pareja a Lucía y por tanto no ha vuelto a meter en la vida de Mía a nadie.

Ahora que, tanto ella como el exnovio de Gabriella Hahlingag , han mostrado abiertamente su buena relación, los seguidores de ambos se preguntan si ha habido presentaciones oficiales con su hija. “¿Qué tal se lleva Mía con Manuel?”, le han preguntado directamente a través de su Instagram. Lucía, honesta como siempre, ha respondido sin ningún tipo de reparo. “Por Dios”, comienza diciendo la influencer.

La respuesta que da Lucía a la pregunta es bastante tajante. “Manuel no conoce a mi hija”, deja claro desde el principio. A pesar de que su relación ha mejorado muchísimo en comparación a cuando salieron de ‘La isla de las tentaciones’, la influencer no ha considerado la posibilidad de que conozca a su hija. Ese paso es demasiado importante para el tipo de relación que tienen. “No me la llevo a trabajar y es donde coincidimos”, continúa explicando.

La exconcursante de 'GH DÚO' aprovecha la respuesta para dejar claro que donde únicamente coincide con Manuel es en cosas relacionadas con el trabajo. Lo hace con la intención de que se deje de especular de una vez por todas sobre si han vuelto o no. No lo han hecho y parece que al menos por parte de ella no existe ningún tipo de intención.