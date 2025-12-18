Laura Matamoros comunica novedades de su enfermedad crónica tras su última revisión

Rocío Molina 18 DIC 2025 - 12:10h.

La ganadora de 'GH VIP' ha acudido a su revisión médica anual para valorar la evolución de su glaucoma

Laura Matamoros padece una enfermedad silenciosa: señales y riesgos hereditarios a los que prestar atención

Compartir







Laura Matamoros, ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de 'Supervivientes', sabe desde hace dos años que padece una enfermedad crónica que tiene que vigilarse. Ahora la influencer de 32 años ha acudido a su revisión médica anual y ha recibido nuevas noticias. Esta ha compartido con sus seguidores de Instagram las novedades tras este chequeo obligatorio para ella.

Esta visita inquieta a Laura Matamoros, de cara a que pueda haberse agravado el glaucoma de tensión baja que padece en el ojo derecho. La madre de Matías y Benjamín es consciente de que tiene que seguir unos controles y estar muy atenta ante cualquier atisbo de empeoramiento o si se nota que pierde visión. Sin embargo, esta cita era la revisión anual y ha salido de la consulta con nuevas noticias.

PUEDE INTERESARTE Laura Matamoros destapa la identidad del conocido atleta que le ha escrito por Instagram con una propuesta

Si hace tan solo unos días, la ganadora de 'GH VIP' compartía con sus seguidores un problema que presentaba en el ojo cada vez que tenía un pico de estrés y ansiedad, ahora esta estaba con la mosca detrás de la oreja de lo que pudieran decirle los médicos relativo a la evolución de su glaucoma.

Ahora, Laura Matamoros cuenta con nuevos detalles tras su revisión correspondiente. Una cita médica donde se ha quedado mucho más tranquila al saber que se mantiene estable su visión a pesar de su enfermedad crónica. "Todo sigue estable, eso quiere decir que mi campo de visión sigue igual y que el nervio óptico también. Es buena señal", ha declarado la exconcursante de 'Supervivientes' tras conocer su diagnóstico médico.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Desde hace un par de años, la situación de la visión de Laura Matamoros está "estable" y las últimas noticias que ha recibido siguen en la misma línea. La influencer comenzó a notar los primeros síntomas de la enfermedad hace cinco años y tras perder un 48% de visión en la mitad inferior del ojo derecho parece que no ha experimentado nuevas variaciones ni un empeoramiento.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Muy concienciada con este problema de salud que padece, la madrileña no duda en visibilizar en sus redes cualquier actualización que tiene y cualquier avance en medicina relativo a este problema que significa más tranquilidad para ella. Por lo pronto, esta ha recibido buenas noticias y eso es motivo de celebración y lo que espera es no tener que adelantar otra visita médica a su revisión anual porque eso significará que todo sigue bien controlado.