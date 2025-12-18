Ana Carrillo 18 DIC 2025 - 20:59h.

El cantante Álvaro García le ha escrito un mensaje al que fuera su cuñado tras su ruptura con Gloria Camila

José Fernando le dedica una emotiva carta a uno de sus grandes apoyos: "Eres un regalo de la vida"

En medio de los rumores de ruptura entre Agustín Etienne y Gloria Camila, en el plató de 'El tiempo justo' se habló de lo bien que estaba llevando Gloria Camila la suya con el cantante Álvaro García, con el que rompió a su regreso de 'Supervivientes All Stars' hace tan solo unas semanas y con el que llevaba saliendo desde comienzos de este año.

La hija de Ortega Cano comentó que seguía sonriente en público porque no iba a grabarse llorando en sus stories, pero que pedía respeto para su expareja y frenó a Luis Pliego cuando le dijo que se había quitado "un muerto" de encima con esta separación. "No te lo voy a consentir", le dijo la colaboradora, a la que le pareció "muy feo" que hablara en esos términos de su expareja.

El cantante de 'Persona vitamina' y 'Gloria bendita' no se ha pronunciado sobre este tema, pero sí ha demostrado el cariño que sigue teniendo hacia el hermano de su ex, José Fernando, al dejarle un bonito mensaje público en su última publicación de Instagram.

El hijo de Ortega Cano no es muy dado a usar las redes sociales, pero en los momentos más importantes de su vida le gusta compartir fotos con sus seguidores. Así, hoy ha querido felicitar públicamente a uno de los pilares fundamentales de su vida, su primo Chema Esteban, al que le ha dedicado unas preciosas palabras.

"La amistad entre primos es un regalo especial de la vida. No solo compartimos sonrisas, recuerdos y momentos que se quedan para siempre en el corazón. Un primo puede ser como un hermano elegido, alguien que te acompaña, te entiende y te apoya sin juzgar. En esa amistad hay confianza, lealtad y un amor sincero que crece con el tiempo. Tener un primo como amigo es saber que, pase lo que pase, siempre habrá alguien que camine a tu lado con cariño verdadero", le ha escrito José Fernando a su primo.

En la zona de comentarios de la publicación, el que fuera su cuñado, le ha dejado el siguiente mensaje: "Guapo desde la cuna"; que ha acompañado con un emoji de la cara con corazones.