Aurah desvela todas sus operaciones estéticas: “De cintura para abajo es todo mío”

Aunque por quirófano sólo ha pasado para aumentarse el pecho, la canaria ha admitido que sí se ha hecho otros retoques estéticos en su rostro que hasta ahora no habían salido a luz. "Me he pinchado en los labios varias veces. También tenía una pequeña bolsa más acentuada, aunque sólo me pinché una vez y se me quitó gracias a dios", ha comentado Aurah.