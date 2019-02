El mensaje de Pol 'GH' para Adara tras dar a luz a su primer bebé con Hugo: “Quiero que siga lejos de mí”

La cosa no ha quedado ahí y Pol Badía ha sido muy sincero acerca de la opinión que tiene sobre Adara, con la que protagonizó una de las historias de amor más seguidas de toda la historia de 'GH'. "Si me preguntas acerca de ella, te diré que me da exactamente lo mismo, me da igual si ha tenido un hijo, como si tiene cinco. Me trae sin cuidado, ya que ella ya no está en mi vida", ha aclarado.