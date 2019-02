La reacción de la exnovia de Courtois a su relación con Alba Carrillo: “No importa lo bueno que seas”

Después de confirmarse la noticia, la que fuera pareja del guardameta, de momento, no ha hecho ninguna declaración pública sobre la relación del futbolista con la modelo, pero sí ha querido compartir un reflexivo mensaje en sus redes sociales. Marta Domínguez, ex de Thibaut Courtois, ha publicado una fotografía en su perfil de Instagram, tras confirmarse el acercamiento entre la que fuera finalista de 'Supervivientes' y el que fuera su marido. Acompañando a la foto, la ex del nuevo novio de Alba Carrillo ha compartidoque podría ir dirigido a la nueva pareja de enamorados.

Marta, con quien hasta el momento el belga mantenía una estupenda relación, ha publicado unos reveladoras palabras que confirmarían que no ve con muy buenos ojos la actual relación de su ex , y padre de sus dos hijos, con Alba Carrillo. "A veces las cosas buenas tienen que desaparecer para que lleguen las cosas mejores", ha comentado, pocas horas después de saltar la noticia.

¿Un mensaje envenenado directo hacia Courtois y Alba Carrillo?

Lo cierto es que estas no han sido las únicas palabras que la exmujer del portero del Real Madrid ha hecho públicas tras conocerse la inesperada relación del que fuera su marido con la modelo y colaboradora de televisión. Marta Domínguez ha compartido también unas palabras que parecen directamente dirigidas a su ex y su nueva ilusión: "Creo que es importante ser consciente de que no importa lo bueno que seas con la gente, porque eso no hará que ellos se porten bien contigo".