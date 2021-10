Aurah Ruiz sufre un problema en quirófano con su última operación estética: "Qué desastre todo"

A pesar de que Aurah puede presumir de tener un cuerpo, para ella no es lo suficientemente perfecto. La joven de 31 años cuida mucho su alimentación y entrena varias horas y varios días a la semana para mantenerse en forma. No obstante, una zona de su cuerpo le causaba un gran complejo y para eliminarlo, no le ha quedado otra que ponerse en manos de los especialistas.