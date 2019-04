Belén Esteban manda un mensaje a la artista Rosalía en medio de la polémica

La colaboradora de 'Sálvame' ha querido mostrar el apoyo a Rosalía tras las últimas críticas que sostienen que su éxito no es tan brillante fuera de España como algunos medios sí nos venden. Belén Esteban no sólo ha explicado "que para ella y para mucha gente es un fenómeno de la música".

Que Rosalía es toda una artistaza es un hecho constatado y que gusta a mucha gente también, entre esas personas se encuentra Belén Esteban que no ha dudado en publicar a través de su perfil de Instagram lo que siente por la música y el arte de la catalana. "Me encanta @rosalia.vt. Me gusta muchísimo su música, puedo entender que haya gente que no le guste, pero para mí y para mucha gente es un fenómeno en la música", ha comentado Belén, acompañando estas líneas con una imagen de la propia Rosalía.