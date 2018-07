Claudia 'MyH' rompe su silencio tras romper con Abraham: "Merecéis una explicación"

La extronista de 'Mujeres y hombres' les ha confirmado a todos sus seguidores que ya no está con Abraham. Además, ha querido aclarar que no ha habido cuernos de por medio y que cree que es la persona a la que más ha querido.

"Bueno creo que ya es el momento de hablar: No, Abraham y yo ya no estamos juntos. Es difícil dar un solo motivo porque realmente han sido un cúmulo de ellos. Creo sinceramente que es la persona a la que más he querido pero chicos, a veces quererse no es suficiente. Y en este caso no lo ha sido". Con estas palabras que acompañaban una publicación, Claudia ha confirmado la ruptura con Abraham con mucho cariño.