La extronista de 'MyhyV' ha escrito un libro en el que relata los episodios más duros de su vida

Depresión, maltrato, trastornos alimenticios y ansiedad son los temas que Claudia trata en 'Esto también pasará'

Desde Outdoor hemos hablado con ella sobre su estreno editorial y todos sus nuevos proyectos

La idea de escribir un libro no se le había pasado antes a Claudia Martínez por la cabeza. Por eso se llevó una sorpresa y hasta rechazó la oferta cuando contactó con ella un chico que tenía una editorial y le hizo la propuesta. La extronista de 'MyHyV' no se imaginaba en aquel momento que acabaría lanzándose a la piscina con la editorial Delecé y que aquella idea se materializaría a día de hoy en su primer libro: 'Esto también pasará'.

Precisamente por muchas cosas ha tenido que pasar desde que la conociésemos buscando el amor de Yera en el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. De pretender pasó a ser conquistada y alcanzó el amor con Abraham, aunque su historia de altos y bajos terminó por no funcionar y Claudia fue acumulando tristezas y decepciones que, ahora han sido el motor para hablar como nunca de ella a través de las páginas de un libro. Su propio libro.

"Fue durante la cuarentena cuando me dije que lo iba a intentar porque creía que a través de esto podría ayudar a muchas personas con las cosas que me han pasado y al fin acepté", nos ha contado a Outdoor sobre su estreno en el mundo editorial para darnos los primeros detalles de esta experiencia. Un proyecto en el que confiesa que ha puesto todo su corazón y que le ha servido hasta de terapia para poder descubrir partes de su vida que hasta ahora eran totalmente desconocidas.

No ha sido nada fácil, tal como nos cuenta el haber llegado hasta aquí porque la extronista para poder plasmar su testimonio ha tenido que abrir algunas heridas y luchar contra sus propios demonios. Tanto es así que en un ataque de sinceridad, Claudia nos ha contado por qué el libro se ha retrasado respecto a la fecha prevista: "Tenía que haber salido como hace medio año, pero yo cada vez que me ponía a escribir me ponía a llorar como una loca, me bloqueaba o me entraban ataques de ansiedad por revivir ciertas cosas que las tenía un poco enterradas".

Depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, maltrato son algunos de los aspectos de los que habla Claudia en 'Esto también pasará'. Por desgracia, no son problemas que le sean ajenos. Ella los ha vivido y vive en su propia piel y eso le ha hecho por lo menos más fuerte. Este libro es su mejor demostración de que ha crecido en ese duro camino y de que le ha "servido un poco de terapia", tal como ella misma reconoce.

La confesión más difícil de Claudia: llegó a plantearse el suicidio

Atrás quedó aquella etapa tan destructiva en la que Claudia empezó a comer poco, bajó mucho peso y hasta llegó a plantearse el suicidio. La influencer no supo canalizar los problemas familiares, la ruptura con su novio, empezar la universidad y pedía a gritos auxilio. "Yo he tenido depresión, he tenido un TCA (trastorno de conducta alimentaria) que a día de hoy sigo luchando con ello y tengo ansiedad", ha reconocido. Sin embargo, después de pasar todo eso y de haber podido salir de ese pozo se ha dado cuenta de que escribir le ha venido bien y, lo que le gratifica más de todo esto, está ayudando a otras personas que están en la misma situación que estuvo ella.

"Hay que normalizar hablar de esto porque es algo que padece mucha gente, más de la que nos podríamos imaginar. Son enfermedades que requieren de mucha lucha interna y es fundamental poder hablar de ello porque se pasa realmente muy mal", ha dicho muy sincera.

El ver su libro ahora publicado, además de producirle un poco de "shock" se ha convertido en su orgullo. Está contenta por haber aprovechado esta oportunidad y no quiere dejar pasar la ocasión para mandar un mensaje muy necesario: "Cualquier persona que sienta que está en esta situación que describo en el libro o que sienta que tiene algún problema de este tipo, animo a que se lo cuente sobre todo a sus padres, a su familia, a sus amigos o a cualquier persona que le pueda dar un empujoncito". Frente a la soledad que uno se puede creer que siente, Claudia quiere puntualizar que hay mucha más gente que puede entender cómo nos sentimos. A ella le pasó y por eso explica los pasos que se deben dar.

Depresión y maltrato: los otros temas que trata en su libro

En su caso, no fue tan sencillo tal como ella cuenta admitir que necesitaba ayuda y por eso sabe bien lo importante que es dar ese paso. En el tema de la depresión, Claudia reconoce que fueron sus padres su salvación: "Me ayudaron muchísimo, pero porque era algo obvio. Ellos veían que yo estaba todo el día en la cama llorando, que me quería morir, que no comía...No hizo falta que se lo contara, lo vieron ellos directamente y fui obligada al psicólogo".

Mi episodio del maltrato no se lo conté a nadie. Hice muy mal. Tuve la suerte de poder salir por mí misma, pero hay que contar ese tipo de cosas, buscar ayuda a la mínima

Sin embargo, en relación al tema del maltrato del que habla abiertamente en 'Esto pasará' porque ella también lo sufrió, en ese capítulo de su vida Claudia tiene más cuentas pendientes. "Ahí hice muy mal porque no me apoyé en nadie. Yo tuve la suerte de poder salir por mí misma, pero hay que contar ese tipo de cosas", admite. Por eso, desde esas páginas y desde su propia boca anima ahora a que cualquier persona que esté pasando por ese tipo de situaciones, lo diga, lo cuente y, "busque ayuda a la mínima", tal como insiste.

El día a día en la actualidad de Claudia

Lejos de la televisión, Claudia Martínez ha encontrado la tranquilidad que necesitaba y ahora está volcada en su trabajo en Instagram. A su día a día le faltan horas, nos confiesa, para todo lo que tiene que hacer. "Estoy con proyectos, viajes, entrenamientos, hago mis publicidades y mirando nuevos proyectos, pero no los digo porque se gafan", explica. Todo eso le roba los días, además de su cuidado personal, que ya sabe lo importante que es después de todo lo que ha vivido. Tiene claro que ella es lo primero, que es valiente por el paso que ha dado y por todo lo bueno que le va a dar ahora su nuevo libro, aunque no se le olvida mencionar a todos aquellos que tanto le han ayudado: su familia y amigos, de los que reconoce que está "muy bien rodeada".