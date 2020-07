Claudia, ex de Rodri, reacciona tras saber que Adara Molinero es su novia: "Ahora estoy menos ciega"

Estas son las palabras ha compartido la tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' tan solo unas horas después de que saliera a la luz la relación de Adara y Rodrigo: "Y con la venda que tenía en los ojos me hice un lazo en el pelo. Ahora estoy más guapa y menos ciega". Su mensaje ha sido interpretado como una clara reacción a la noticia del momento por sus seguidores, que no han tardado en compartir su opinión con ella.

Claudia, exnovia de Rodri 'GH', muy aplaudida por sus seguidores

Adara y Rodrigo, juntos tras sus polémicos mensajes

"Ha estado siempre ahí para ayudarme, sin juzgarme. He pasado por dos rupturas y hay que ser muy generoso para eso. Me da buenos consejos", aseguró sobre el exconcursante de 'GH 17' en la citada revista. Sus palabras no pasaron desapercibidas para Gianmarco, que no tardó en reaccionar y le dedicó unas duras palabras a su exnovia a través de Instagram.

Mostrándose muy dolido tras romper su relación con ella, el italiano compartió este tajante mensaje a través de sus redes sociales: "No olvido todo el dolor que he pasado, no olvido todas las mentiras y no perdono todos los engaños a la gente. Como todos habéis visto, el tiempo me ha dado la razón". La cosa no quedó ahí y Gianmarco señaló que el tiempo pone a cada uno en su lugar y "a cada payaso en su circo".