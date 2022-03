Cristina Medina reaparece cantando en el teatro ante la mirada de sus hijos: "Es para mí parte de mi terapia"

Cristina Medina acompañó sobre las tablas a la sobrina de Bambino este domingo en su espectáculo

'Domingos de vermut y potaje con Maui y sus invitados sorpresa' es una función del Teatro Flamenco de Madrid

La actriz de 'LQSA' recibió a Outdoor horas antes del estreno para hablarnos de cómo está llevando el cáncer y del momento en el que surgió esta colaboración con la cantautora de Utrera

Cristina Medina canta, baila y encara la vida con una sonrisa tras anunciar hace casi seis meses que padecía cáncer en sus redes sociales. Así es como pudimos verla este domingo en "su teatro" - el actual Teatro Flamenco Español de Madrid- , en el que tantas veces ha actuado con su compañía desde los años 90 y que ahora le ha permitido 'reaparecer' en un momento clave y tan importante para ella.

Cristina salió al escenario enérgica, con fuerza y, sobre todo, con ganas de comerse la vida y comentarla junto a Maui, la cantautora de Utrera y sobrina de Bambino, que cada domingo demuestra todo su arte en estos 'Domingos de vermut y potaje', (de lo más flamencos) en pleno centro de la capital madrileña. Con ella, la actriz de la 'La que se avecina' reflexionó de cómo el cáncer ha supuesto en su vida "un antes y un después", qué es lo que le pide ahora a su día a día y de la importancia del apoyo que ha recibido de toda su familia estos meses. Una familia (sus hijos incluidos) que también se encontraba allí, junto a ella, aplaudiéndola, queriéndola...

Pero horas antes de poner al público en pie con su arte quiso hacer un hueco a Outdoor y nos contó cómo se encontraba minutos antes del estreno, cómo nació esta colaboración y hasta nos habló de la nueva temporada de 'LQSA', -a cuyo personaje la andaluza le tiene mucho cariño y le ha enseñado mucho-, que se estrena, por cierto, este lunes...

¿Cómo te encuentras?

Voy a días… aún dolorida debido al tratamiento hormonal…

¿En qué fase estás ahora del tratamiento?

Ya terminé la operación, la quimioterapia y la radioterapia y ahora queda lo que queda. Entre 5 y 10 años de tratamiento hormonal. Esto no termina tan fácil. Pero hay que pensar en que se está viva y hay que agarrarse a todo lo positivo, que es mucho, que tengo en mi vida.

Te has convertido en la voz de muchos enfermos de cáncer al mostrar tu día a día con toda naturalidad. ¿Siempre has tenido en mente esta actitud ante la enfermedad?

Nunca hubiera podido imaginar que esto me tocaría a mí… Nunca he tenido un vínculo con la enfermedad de esta forma. Por lo tanto me ha cogido de sorpresa tanto la enfermedad como mi actitud, pero me alegra enormemente que decidiera compartirlo si con ello he ayudado y ayudo a otras personas en mi situación. Es cierto que, a veces, sólo reconforta el saber que otros están igual para sentir que no eres la única. Eso ayuda…

Dentro de todo el humor y alegría que desprendes también has confesado lo complicado que es física y anímicamente este proceso. ¿Cuál ha sido el momento en el que has llegado a sentir que tocabas fondo?

Aún no te lo puedo decir ya que todavía no he terminado… Lo que sí tengo es la sensación de que “eso de tocar fondo” no es más que una expresión. El fondo es amplio y tiene muchas caras de modo que no sé si las conozco todas. Lo que sí te garantizo es que se pasan momentos muy, muy, muy complicados… El dolor durante meses y meses hace que pierdas la noción de muchas cosas

Hemos visto que la música se ha convertido en una afición “salvavidas”. ¿Qué más cosas te están ayudando?

Llevo coqueteando con la música ya 6 años… Cantando, tocando y componiendo con mi banda Cristina&losGloria. En esta ocasión, donde además me matriculé en la escuela de música antes de saber nada, ha sido un salvavidas. No he faltado a clase ni un día aunque me haya tenido que tomar tramadol para poder ir. ¡Lo he hecho! De este modo, al menos durante un rato, mi cabeza se ponía en otro sitio y no en la enfermedad

Estarás recibiendo mucho feedback de la gente... ¿Qué es de lo que te han dicho lo que más te ha llegado hasta ahora?

Son tantas y tantas cosas las que me han llegado que la lista es tan grande como los comentarios de todas las personas, pero seguramente cuando leo de personas que están donde yo y me agradecen porque me dicen que les he alegrado el día. Puede que sea lo más porque además con esta enfermedad es cierto que es el día a día y tras día y tras día…

Vamos a volver a verte encima de un escenario que ya tenemos ganas. En el Teatro Flamenco Madrid como invitada especial al espectáculo ‘Domingos de Vermut y Potaje’. ¿Cómo te sientes ante este inminente estreno?

Para mí esto no es un estreno ni una vuelta a las tablas… Eso ocurrirá en octubre con mis producciones. Lo de este domingo es para mi parte de mi terapia. He llegado a pensar desde que dije que sí que era un gran error quizá por miedo… pero tengo que decir que comprometerme a colaborar con Maui me ha hecho tener que ponerme a cantar y a bailar – o sea- a mover el esqueleto y la cabeza… y eso es para mi lo importante… y no sé cómo estoy con respecto al domingo… eso lo sabré el domingo!

¿Cómo surgió la idea de participar?

Vivo muy cerca de ese teatro, conocido como Teatro Alfil, donde he actuado desde el 1999 con mi propia compañía. Hace un mes bajé a tomarme un tinto y estaban algunos compañeros flamencos allí y terminamos ambientándonos, incluso canté y bailé y me sentó tan bien que me dije "¿por qué no?" Y así fue, hablé con Andrade (el “jefe”) y lo cerramos para este domingo. De modo que a cantar y a bailar

Si comparamos la vida con un potaje y ya puestos a verte entre fogones, ¿qué ingredientes serían para ti imprescindibles?

El humor y el amor. Sin ninguna duda.

Además, el lunes comienza la nueva temporada de ‘LQSA’, ¿nos puedes avanzar qué nos vamos a encontrar en Montepinar?

Jo. Hace tanto de aquellas grabaciones que no me acuerdo.

Tus compañeros han estado pendientes en todo momento y enviándote mensajes. ¿Esta enfermedad te ha servido para ver lo querida que eres?