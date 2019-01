El Koala se sincera y cuenta cómo es su actual relación con Miriam Saavedra

Tras recibir la llamada de Miriam Saavedra, El Koala ha confesado lo que podría significar la reconciliación definitiva con la que fuera su gran apoyo durante 'GH VIP'. Muy emocionado con el gesto que ha tenido Miriam Saavedra, El Koala ha compartido con sus seguidores cómo ha ocurrido todo. "Bueno, pues tenía muchas ganas de decir esto. Mi cholita @miriamsaavdra me ha llamado hace un rato y hemos tenido una larga conversación que ambos deseábamos. Todo se ha normalizado y seguimos nuestra amistad y en contacto como siempre, sin mirar atrás, feliz", ha comenzado explicando el exconcursante de 'GH VIP'.

A través de un vídeo que ha publicado en su perfil de Instagram, El Koala ha querido aclarar todos los detalles de su actual relación con la que fuera su gran amiga durante 'Gran Hermano'. Tras una "necesaria" conversación telefónica con la princesa inca, el cantante malagueño ha explicado que vuelven a ser tan inseparables como antes, asegurando que cualquier mal rollo del pasado está completamente olvidado. "A toda la gente y amigos que estáis preocupados, deciros que hemos estado hablando por teléfono hace dos minutos. Hemos estado charlando Miriam y yo. Una amistad tan bonita de más de tres meses no la tiramos por la borda por nada del mundo. Estad tranquilos que nosotros estamos en contacto y hablamos y estamos mejor que nunca. Besos a todo el mundo y a mi cholita".

Miriam, por su parte, no se ha pronunciado por el momento sobre la reconciliación. Hace menos de un mes, la ganadora de 'GH VIP' era la encargada de confirmar su distanciamiento con el que había sido su gran apoyo durante el concurso durante un 'photocall': "A Koalita le he mandado un saludo y él también a mí. No tenemos mucha comunicación, pero yo rescato todo lo positivo", comentaba entonces. ¿Que habrá ocurrido para que Miriam haya cambiado de opinión y finalmente haya decidido dar un paso al frente para solucionar sus desavenecias con el Koala?