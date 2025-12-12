Ana Carrillo 12 DIC 2025 - 16:06h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' nos ha revelado en exclusiva si ha vuelto con Mario González

Claudia Martínez habla de la futura paternidad de su exnovio, Rodri Fuertes, con Marta Castro

A mediados de septiembre, Claudia Martínez anunció su ruptura con Mario González tras dos años de relación, pero en Instagram se rumorea que se les ha visto juntos y que habrían retomado su relación; unas especulaciones que se producen días después de que la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sincerara con Sandra Barneda e hiciera autocrítica sobre sus fallos en la relación con el empresario.

Esa conversación se produjo en 'El debate de las tentaciones' y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales, por lo que le hemos preguntado a la influencer por ella y por su relación actual con Mario en los Premios Ídolo 2025. La catalana nos ha explicado que es consciente del impacto que han tenido sus palabras en el programa conducido por Sandra Barneda y que hasta ha visto vídeos en redes de psicólogas analizando su discurso.

Para la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', es importante reconocer públicamente los errores propios y cree que ha aprendido a no echar siempre las culpas de los problemas que ocurren en la pareja al otro, que es algo que ella hacía en su relación con el exconcursante de 'Supervivientes'.

Pero no solo ha reaccionado a su viral conversación con Sandra Barneda en 'El debate de las tentaciones', sino que también se ha sincerado y nos ha contado, en exclusiva, si ha retomado su relación oficialmente con Mario González, con el que nunca ha ocultado que se ha seguido viendo tras su ruptura del pasado verano y es que, pese a que intentó aplicar el 'contacto cero' para pasar página definitivamente, no fue capaz de romper el vínculo con el hombre con el que se había imaginado formando una familia. Para saber si han vuelto, dale al play al vídeo que encabeza esta noticia.