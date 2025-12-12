Lorena Romera Ana Carrillo 12 DIC 2025 - 15:03h.

La prima de Kiko Rivera e Isa Pantoja nos ha contado en los Premios Ídolo cómo ha evolucionado su lesión

Anabel Pantoja revela, en exclusiva, si quiere pedirle matrimonio a su novio, David Rodríguez

Compartir







Anabel Pantoja ha dado la última hora sobre su estado de salud tras recibir su diagnóstico médico. A horas de la gran final de 'Bailando con las estrellas', la influencer publicaba unos stories llorando al conocer la gravedad de su lesión. Pese a la situación, consiguió bailar en la final y quedó en segunda posición por el apoyo del público, que hizo vencedor a Jorge González. En los Premios Ídolo 2025, la exconcursante de 'Supervivientes' ha contado en exclusiva cómo se encuentra.

Cuando quedaban solo unas horas para que disputase la final del concurso que le ha devuelto la ilusión, tal y como ella misma ha reconocido en varias ocasiones, la sobrina de Isabel Pantoja publicaba un vídeo en el que se dejaba ver destrozada, llorando desconsoladamente al ponerle nombre a su lesión.

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja reacciona a las informaciones sobre la mala relación entre su madre y David Rodríguez

Ella, que ya arrastraba su lesión de rodilla, contaba que se había hecho daño cogiendo en brazos a su hija durante un viaje en AVE. En plena consulta médica, la creadora de contenido compartía su parte médico: una distensión de la musculatura intercostal. "Sabía que algo no iba bien", reconocía. Ahora, en la alfombra roja de los Premios Ídolo, y en exclusiva para Outdoor, Anabel Pantoja ha contado nuevos detalles de su estado de salud y lo que le han dicho los médicos.

David Rodríguez, su gran apoyo

La influencer cuenta con el mejor apoyo para su recuperación, su novio y padre de su hija Alma, el fisioterapeuta David Rodríguez. En los Premios le hemos preguntado si le gustaría pedirle matrimonio a su chico o si, como Violeta Mangriñán, es del 'team' de las que prefiere que se lo pidan a ella y la sobrina de Isabel Pantoja no ha tenido problema en mojarse, como puedes ver en el este vídeo:

PUEDE INTERESARTE Anabel Pantoja, emocionada con la sorpresa de Isa Pantoja en el cumpleaños de su hija

Canal de Whatsapp de Telecinco

Anabel Pantoja ha estado casada en una ocasión: cuatro meses entre finales de 2021 y principios de 2022 con Omar Sánchez, que le había pedido matrimonio un par de años antes en una playa de Gran Canaria. Su boda se celebró en otra playa, pero en otra isla, en La Graciosa. A esa boda, la influencer no llegó al 100%, como ella misma confesó en una entrevista con Jorge Javier Vázquez, y acabó rompiendo el matrimonio antes de que se cumpliesen cinco meses de casados.