Montoya, sobre Anita Williams: "Estamos en un punto bastante bueno"

Lorena Romera Ana Carrillo 12 DIC 2025 - 01:54h.

El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' reconoce que está en "un punto bastante bueno" con Anita Williams tras ser pillados besándose

Montoya responde al comunicado de la influencer con un revelador mensaje: "No me preocupa el futuro"

Compartir







Montoya ha aclarado en qué punto está su relación con Anita Williams. Lo ha hecho en la alfombra roja de los Premios Ídolo, donde se ha pronunciado sobre los rumores sobre su historia con la catalana, con quien participó en 'La isla de las tentaciones' y en 'Supervivientes'. El de Utrera, de 30 años, se ha sincerado sobre el momento que atraviesa con la influencer y si se plantea un futuro juntos.

Ha sido un año muy convulso. Pero esa montaña rusa de emociones le ha convertido hoy en uno de los flamantes invitados de los Premios ídolo. Con una sonrisa y en actitud positiva, el que fuera protagonista de la octava edición de 'La isla de las tentaciones' ha respondido a todas las peguntas de la prensa. La más esperada, la que llevaba como plato fuerte a Anita Williams.

PUEDE INTERESARTE Montoya comunica una feliz noticia y actualiza en qué punto está su relación con Anita Williams

En exclusiva, el finalista de la última edición de 'Supervivientes' ha aclarado en qué momento se encuentra con la de Barcelona, con quien hace unas semanas se le podía ver besándose apasionadamente y disfrutando de la noche madrileña durante una romántica cita para dos. "Estamos en un punto bastante bueno", ha reconocido el artista, muy orgulloso de haber llegado a este punto con la madre de Thiago, de cuatro años.

"Estas situaciones pasan en cualquier pareja"

"He vivido un año demasiado intenso, ella también. Somos personas y estas situaciones pasan en cualquier pareja y lo que digan está de más", ha expresado el exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que no le cierra la puerta a una nueva oportunidad a su historia de amor con Anita Williams. "Al final, ese cariño es mutuo y lo más bonito es llegar a ese punto. El tiempo lo dirá", ha reflexionado el influencer.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Pero, por encima de todo, Montoya -que ha confirmado que leyó el comunicado que escribió la catalana, donde le mandaba un cariñoso mensaje-, ha querido dejar claro que "le desea lo mejor" y que lo único que espera para ella es "que le vaya bien".