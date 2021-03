Elettra Lamborghini no publicaba nada en sus redes sociales desde el pasado 11 de marzo. Ese día la exconcursante de 'Gran Hermano VIP' comunicó que se había contagiado del coronavirus y a su anuncio no le faltaba el toque de humor: "De reina del twerking a reina del covid", decía a sus seguidores y tras esto desaparecía sin dar señales durante varios días. Ese silencio ha durado más de lo esperado y ha terminado por preocupar a sus fans hasta que ahora la cantante ha reaparecido y se ha sincerado hablando sobre esta enfermedad.

Elettra ha desvelado todos los detalles de su dura lucha contra el covid-19 y a partir de su testimonio ha querido lanzar un mensaje para que nadie se tome a broma a este virus. Lo ha hecho dando la mejor de las noticias lo primero y es que tras once días pasándolo muy mal ha visto la luz cuando la prueba por fin le ha dado negativo: "¡Soy negativo! ¡Luché contra este bastardo y finalmente puedo decir que no hay covid!, ha comenzado expresando a través de sus redes sociales.

La que fuera concursante de 'GH VIP' ha explicado su caso que es uno de tantos de los que han tenido la mala suerte de contraer el virus, pero lo que ha querido poner por delante de todo Elettra Lamborghini es que ella en ningún caso ha bajado la guardia, que se ha protegido siempre al 100%, pero que eso no le ha evitado pillar "el bicho" . De ahí que sirva su ejemplo para demostrar que nadie está del todo a salvo y que por fuerte que seas cuando te enteras que lo has contraído sientes verdadero miedo tal como ella ha revelado:

El mensaje de Elettra Lamborghini tras superar el Covid-19

Esos días que ella ha calificado de "delirantes" los ha querido compartir a través de varias fotografías con testimonios en donde se puede ver desde los peores momentos hasta cuando ha recibido la mejor noticia de que ya no es positivo en coronavirus. Sin embargo, la cantante no ha querido dejar pasar la ocasión en esta publicación para mandar un mensaje a todos de lo importante que es tomarse en serio a este virus.

"Deseo de corazón que no se tome a broma. No es agradable y no es una broma. No saldría de casa si no fuera en traje espacial, o tal vez no saldría si veo que puedo volver a cogérmelo. Va en serio, protegeos", han sido las serias palabras que ha dedicado Elettra para que el coronavirus se tome en serio.