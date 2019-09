Emma García presume de abdominales en bikini: "Respirando libertad"

En plena playa y con el mar de fondo, Emma García ha mostrado tres imágenes en la que ha mostrado su figura con un traje de baño de color verde que ha revolucionado las redes sociales. La que fuera presentadora de 'MyH' ha publicado en su cuenta de Instagram este posado veraniego y la galería de fotos no ha tardado en llenarse de comentarios y miles de 'likes'.

La presentadora Carlota Corredera, la extronista de 'MyHyV' e influencer Susana Megan o el cantante Hugo Salazar han sido algunos de los muchos personajes conocidos y no tan conocidos que han piropeado las fotos de Emma:"¡¡¡Qué juventud más grande!!! No te estropeas has hecho un pacto con el diablo", le ha puesto la presentadora de 'Sálvame' y a lucir por la imagen se nota que Emma García sabe cuidarse.