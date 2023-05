Alonso Caparrós y su futuro después de 'Sálvame': "Abriré una empresa de reformas y seré apicultor"

El colaborador de 'Sálvame' habla de sus nuevos retos y proyectos profesionales

Alonso Caparrós presenta 'Empieza de cero', su nuevo libro

Así ha sido el complicado y largo proceso de transformación y crecimiento personal al que el autor ha tenido que hacer frente

Alonso Caparrós publica su nuevo libro, Empieza de cero. Un relato en el que el colaborador de ‘Sálvame’ hace un repaso de sus momentos más duros y difíciles y narra el complicado proceso de transformación que al que ha tenido que hacer frente hasta convertirse en la persona que es hoy. Hablamos con él en exclusiva sobre sus nuevos proyectos profesionales y el lanzamiento de esta última publicación.

La resiliencia, la meditación, los retiros espirituales o los libros han sido clave para su particular crecimiento personal. Un viaje al pasado en el que el autor recuerda los reajustes vitales que tuvo que hacer en su vida hasta encontrar la paz y la calma tan anhelada por todos.

No la felicidad, pues para él el concepto que se tiene de la misma es “una estafa y una trampa mortal”. No quiere que nadie piense que con su última publicación trata de vender “una felicidad y una paz fácil de conseguir”. Y esto es algo que tiene muy claro y que no deja de señalar. Su objetivo (y el fin principal de este libro que ha sido una catarsis en su vida) es ayudar a los demás, a todos aquellos que puedan haber estado en situaciones parecidas a la suya y demostrar que se puede salir del pozo y alcanzar el equilibrio y la estabilidad: “El camino es fascinante, pero no es fácil, ni mucho menos”.

Cada capítulo del libro se centra en cada una de las cosas que tuvo que ir arreglando en su vida. De su ruptura con los vínculos familiares, las meditaciones, los perdones... Su vida era “un desastre”, pero tras mucho esfuerzo, consiguió vencer a su adicción, reconciliarse con sus padres, conseguir que sus hijos se sintieran orgullosos de él y recuperar su hueco en los medios.

El lanzamiento de Empieza de cero, el segundo libro de Alonso Caparrós, coincide con la noticia que ha hecho tambalear el universo televisivo. El programa en el que colabora fue para él su ‘salvación’, sin embargo, y aunque durante un tiempo la falta de trabajo supusiese para él un problema, el presentador ha aprendido a lidiar con el miedo que esto le produjo en un momento. “Empieza de cero", dice mientras se ríe viendo el irónico título de su nuevo libro y su nueva situación. "Es casi premonitorio. Esto es otra vez empezar de cero, es lo que es la vida”, nos cuenta en exclusiva.

“Cuando uno empieza de cero tiene una oportunidad que no se tiene cuando va atándose a cosas. Tienes la libertad de planificar tu futuro como quieras. Para mí es una aventura que te deja muchas puertas abiertas, muchos cofres enterrados que abrir y descubrir, aunque eso no quita que uno lleve su duelo”.

Con curiosidad y alegría: así afronta Alonso Caparrós sus próximos retos profesionales

El fin de esta era le provoca “tristeza, mucha tristeza”, sin embargo, no puede evitar sentirse tremendamente afortunado de haber formado parte de un programa tan importante que tanto bien hizo en su vida. “Estoy muy agradecido, me ayudó a salvarme. Fue un punto de partida para reconstruirme a mí mismo, mi vida, mi economía, todo”, explica.

Ante este panorama Caparrós siente “curiosidad y alegría”. Para él, la vida “está hecha para aprender” y que todo ocurre por algún motivo. Por eso, y aunque su futuro televisivo sea por el momento una incógnita, el hijo de Andrés Caparrós pretende centrarse en nuevos proyectos profesionales en los que hasta ahora, por falta de tiempo, no había podido invertir.

“Hay mil proyectos en mi cabeza que no tienen nada que ver con la tele. Tengo una montaña rusa de emociones, pero estos momentos son en los que uno más crece”, revela mientras habla de las dos empresas que tiene pensado montar.

“Había dos cosas que quería hacer que tienen que ver mucho con mi espíritu; intentar ayudar a los demás y por otro, la conciencia de lo que estamos haciendo con el mundo”, avanza segundos antes de confesar de qué tratan estos proyectos.

“Voy a montar una empresa de reformas porque quiero conseguirle los papeles a un inmigrante de Perú que tuvo que venirse aquí por la violencia y las amenazas que sufría. Dentro de dos o tres años lo traspasaré a su nombre para que él siga con su camino y yo con el mío”, apunta sacando su vena más altruista y solidaria.

El segundo proyecto de Alonso Caparrós tiene que ver con su pasión por la naturaleza y el cuidado del mundo que nos rodea. “Llevaba mucho tiempo queriendo aprender apicultura. Quiero hacer miel, plantar flores y cuidar abejas. Me apasiona ese proyecto. Estoy mirando una finca y aprendiendo a hacer colmenas”, explica mientras habla de la importancia que las abejas tienen en el mundo.

Su compañera y colaboradora de 'Sálvame', Carmen Borrego, también ha hablado en exclusiva con Telecinco.es y ha confesado sus planes de futuro: "Voy a abrir un asador de pollos con Belén Esteban". Además, ya tiene pensado hasta el nombre del negocio: "Hasta luego, Maricarmen". Una idea en la que tiene puestas todas sus esperanzas para mantenerse económicamente.

Cuidar la mente: la clave de su paz y estabilidad actual

El presentador asegura haber ahorrado en este tiempo y no le preocupa el dinero. “Mientras esté sano puedo conseguirlo”, dice mostrando una vez más su increíble resiliencia y capacidad de superación.

Un reciente embargo le hizo recordar su pasado más oscuro y, aunque esta nueva etapa que se presenta en su vida podría generarle un vértigo tremebundo y hacerle sucumbir de nuevo, Alonso lo tiene claro: “Me he acostumbrado a combatir los fantasmas del pasado, con la meditación y mis retiros. Sé que no es real. Este Alonso que se enfrenta ahora a este problema no tiene nada que ver con el de hace unos años, que se hubiese desmoronado o hubiese vuelto a destruir su vida. Ahora tengo un aliciente. No es ningún drama. Me ha servido para reconocer que esos miedos los tengo controlados”.

Para conseguirlo, ha tenido que aprender. Y mucho. Encontrar el equilibrio y cuidar su salud mental: “Lo más importante en nuestras vidas es nuestra mente. No podemos manejar las circunstancias. Las cosas vienen, suceden y no dependen de nosotros. Nuestra mente es la que dirige, interpreta y se cree lo que no es. Es muy cabrona, se acostumbra mucho a los viejos hábitos y hay que disciplinarla. Nuestra visión de las cosas en general es muy equivocada. Cuando tenemos un problema, por ejemplo, una adición o un problema económico… tendemos a pensar que no podemos con ello”.