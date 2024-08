Makoke: "He animado a Alejandra Rubio, yo también tuve un hijo a los 4 meses de relación"

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio fue un verdadero bombazo para muchos . Makoke, que coincidía con ella en el plató de 'Así es la vida', siempre se ha mostrado muy cariñosa con la hija de Terelu Campos: "La veo muy feliz, están muy enamorados. Yo la he animado, porque tuve también un hijo con solo 4 meses de relación", explicaba.

Makoke ha confesado que acudía a 'Telecupón' embarazada con solo 19 años, y que mucha gente era desconocedor de la noticia . Desafortunadamente el matrimonio con su pareja no funcionó, aunque se considera "una valiente".

Makoke trabajó durante años con María Teresa Campos en 'Qué tiempo tan feliz' , una etapa que recuerda con cariño y de la que confiesa haber aprendido mucho. "Fue un tiempo muy feliz. Había mucha música y trabajar con María Teresa Campos es un lujo. Es muy importante la naturalidad y no tener filtros. Es un lujo haber sido colaboradora suya", confiesa.

Sus nietos no la llaman abuela: "Me llaman Mamo, porque son Mako. En las redes cuando se quieren meter conmigo me llaman abuela", explica.