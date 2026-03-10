Lorena Romera 10 MAR 2026 - 11:27h.

La mujer de Juan Iglesias ha compartido una foto entre lágrimas al explicar lo difícil que le está siendo gestionar su maternidad doble

Estela Grande habla su pérdida de peso tras dar a luz: "Peso menos que antes de quedarme embarazada"

Compartir







Estela Grande no ha podido evitar romper a llorar tras compartir un mensaje de lo más personal. La modelo se ha sincerado sobre cómo está viviendo la maternidad doble de sus hijos, Luca y Liah. La que fuera concursante de 'GH VIP' reconoce que siente que no estaba preparada para convertirse en madre de manera simultánea de dos criaturas y que es algo que le está sobrepasando. "Me duele mucho", ha reconocido la influencer, de 32 años, que ha explicado por qué se siente de este modo.

"Hay una cosa que me tiene un poco rara, triste", ha empezado expresando la mujer de Juan Iglesias, futbolista del Getafe. A través de sus stories de Instagram, desde donde hace partícipes a sus seguidores a sus seguidores de su día a día, ha emitido un comunicado de lo más íntimo.

PUEDE INTERESARTE Estela Grande utiliza la luz roja con sus hijos: beneficios de este hábito

"Siempre he escuchado que en la maternidad múltiple se vive todo por dos. Yo, tengo que decir, que no es lo que siento. Al menos, en este momento, todo es entre dos, no por dos", ha comenzado expresando la que fuera mujer de Diego Matamoros, de quien se divorció en el verano de 2021.

PUEDE INTERESARTE Estela Grande habla del consumo de leche cruda de vaca en su casa: beneficios y riesgos

Estela Grande explica que no está pudiendo saborear el hecho de ser madre como a ella le gustaría. "Disfrutas una sonrisa suya, una mirada, un roce, un rato en brazos… pero al tener que compartirte entre dos, dividirte en dos, nunca lo disfrutas como si fuera uno solo", subraya la madrileña.

Canal de Whatsapp de Telecinco

"Me encantaría estar todo el día en brazos con mi bebé, sin mirar el reloj. Pasarnos el día en el sofá y que me de igual el mundo, pero no puedo hacerlo. Tengo otro bebé que me necesita. Me gustaría poder calmar a mí bebé de su lloro sin preocuparme de nada más, pero no es posible. Tengo que calmarle rápido y dejarle en su cuna porque hay otro que está esperando por mí con las mismas necesidades”, señala la modelo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

La que fuera concursante de 'GH VIP' reconoce que siempre ha escuchado que, cuando se es madre por partida doble, el "amor se multiplica por dos" y que, aunque ella tiene "dos amores", no se siente así. "No puedo darles ese amor tan grande que tengo dentro, tengo que repartirlo. Y eso me duele mucho", se desahoga la pareja del futbolista.

Tanto es así, que Estela Grande se está planteando tratar este sentimiento con profesionales. "Es algo en lo que tengo que trabajar porque me duele sentirme así. Duele sentir que no estoy dando todo el amor que tengo a cada uno de ellos”, ha expresado.

Un mensaje con el que "no quiere desanimar a futuras mamás", pero sí prevenirlas. "Quiero evitar que os llegue este sentimiento y no estéis preparadas, como me ha pasado a mí", ha concluido. Un desgarrador mensaje por el que ha debido recibir una oleada de cariño por parte de sus más de 469.000 seguidores en Instagram, pues poco después ha compartido otro storie.

En esta ocasión, una foto en la que la vemos con uno de sus mellizos en brazos y con lágrimas en los ojos. "Gracias", escribe Estela Grande, que no ha podido evitar romperse al abrirse de esta manera.