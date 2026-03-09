Lorena Romera 09 MAR 2026 - 15:59h.

La reacción de Anabel Pantoja cuando le preguntan sobre el acercamiento entre su tía y su primo

La reconciliación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera: cronología de sus años de enfrentamiento

En estos últimos días, la posible reconciliación entre Kiko Rivera y su madre, Isabel Pantoja, ha acaparado todo tipo de titulares y minutos de televisión. Las informaciones comenzaban a raíz de que el dj compartiese en sus redes sociales una imagen junto a la tonadillera. Una fotografía antigua que acompañaba de un corazón y que disparaba todo tipo de teorías. Se apunta a un acercamiento entre madre e hijo que dejaría fuera de la ecuación a Isa Pantoja. Tras este revuelo, los medios le han preguntado a Anabel Pantoja por su opinión y su postura no ha pasado desapercibida.

La prima de Kiko e Isa Pantoja ha estado este fin de semana disfrutando de un fin de semana de música en Formigal. Unos días de desconexión con otros compañeros influencias y creadores de contenido en los que la sevillana ha aprovechado para evadirse de las informaciones que salpican nuevamente a su entorno.

Pero la diversión, los bailes y las risas se han terminado. Anabel Pantoja ha cerrado Nevalia por todo lo alto, con la mente puesta ya en volver a casa para estrechar entre sus brazos a su hija. Después de seis horas de bus y dos horas de ave, llega la verdadera recompensa, comenta la creadora de contenido, que ha compartido una imagen junto a Alma, su hija en común con David Rodríguez.

Eso sí, entre viaje y viaje, Anabel Pantoja ha hecho frente a una situación que la sacado de su ‘pompa’ de ensoñación. Y es que los medios de comunicación estaban esperándola para poder conocer su opinión respecto a la reconciliación de su primo y su tía. Además, le han preguntado por Isa Pantoja. ¿Qué opina de que la dejen fuera de este acercamiento?

Al bajar del autobús, la que fuera concursante de ‘Supervivientes’ se ha encontrado con todas estas preguntas. “¿Dónde está el puñetero coche?”, ha preguntado la influencer, intentando esquivar a la prensa. “Cuidado”, les ha dicho, para que estuvieran pendientes del tráfico.

Después de hacer caso omiso a sus cuestiones y responderlas con el más absoluto silencio, Anabel Pantoja se ha despedido con educación. “Adiós, chicos, hasta luego”, y ha cerrado la puerta del coche, dejando clara que ahora mismo su postura es la de mantenerse al margen ante esta nueva polémica familiar.