Marta Castro enseña las secuelas que le han salido a causa del estrés en la recta final del embarazo

Marta Castro y Rodri Fuertes están a solo 6 semanas de convertirse en papás. La pareja ha compartido todos los pasos de este proceso con su comunidad y ahora, con el nacimiento de su hija a la vuelta de la esquina, el exconcursante de ‘Gran Hermano’ hace una reflexión que es muy aplaudida por sus seguidores.

En medio de preparativos, mudanzas y los nervios propios de la cuenta atrás, Rodri ha publicado un vídeo en sus redes sociales que no ha tardado en hacerse viral entre sus seguidores. En las imágenes se le ve tomándose tranquilamente un café y cuando se aparta ligeramente de la cámara, aparece Marta tumbada en el sofá, profundamente dormida.

El vídeo va acompañado de una frase que ha llamado especialmente la atención de sus fans: “Si está embarazada: no importa cómo estés de cansado, nunca estarás más cansado que ella”.

Junto a las imágenes, el influencer quiso ampliar su reflexión con un mensaje sobre el esfuerzo que supone el embarazo. “Esto es así… nunca llegaremos a su nivel de cansancio ni aunque corramos una maratón”, ha escrito, reconociendo el desgaste físico que está experimentando su pareja en estas últimas semanas de gestación.

La reacción de Marta no tardó en llegar. Con su característico sentido del humor, la influencer ha respondido a la publicación con una advertencia divertida para su pareja: “Te queda poco para saber lo que es cansancio de verdad”, ha añadido junto a varios emoticonos de risa.

La reflexión de Rodri fue muy aplaudida por sus seguidores, que llenaron la publicación de comentarios apoyando sus palabras y destacando el enorme esfuerzo que realizan las mujeres durante el embarazo. “Está creando una bebé, eso lleva mucho esfuerzo. Es una diosa”, ha escrito una usuaria. Otra seguidora añadió: “Buena reflexión y qué necesaria…”.

Muchos también quisieron recordar el proceso biológico que vive el cuerpo de una mujer durante estos meses. “Normal!!! Está creando vida y formando un corazón”, ha comentado otra persona. Entre los mensajes también hubo quienes se sintieron especialmente identificadas con la situación: “Las madres somos unas campeonas, lo mejor del mundo”.

Incluso algunas seguidoras aprovecharon el momento para compartir sus propias experiencias con humor. “Así es!!! Yo a mi marido quiero liarle una sandía en la barriga para que vea el cansancio que tenemos estando embarazadas, aunque no será lo mismo pero…”, ha escrito divertida una usuaria.

Rodri Fuertes ha vuelto ha demostrar que está más que preparado para convertirse en padre por primera vez junto a Marta Castro. Además, con este tipo de publicaciones, deja claro la admiración que siente por su chica por el esfuerzo que está haciendo.