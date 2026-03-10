Natalia Sette 10 MAR 2026 - 12:13h.

La exconcursante de 'Bailando con las estrellas' se deja llevar y desvela antes las cámaras que tiene una nueva ilusión

Elena Tablada estalla tras la prohibición de Javier Ungría sobre la exposición de su hija en redes sociales

Compartir







Elena Tablada vuelve a estar en el foco mediático tras pronunciarse sobre su situación sentimental actual. Tras un año complicado , centrada en su familia y en sus proyectos profesionales, la exconcursante de ‘Bailando con las estrellas’ ha respondido a las preguntas de la prensa y ha dejado entrever que el amor podría haber vuelto a su vida.

Durante un encuentro con los medios, la ex de David Bisbal fue preguntada directamente por cómo se encuentra en esta etapa de su vida. Con una sonrisa y muy tranquila, la empresaria dejó claro que atraviesa un buen momento personal. “Hay tiempo para el amor, amor de pareja claro, actualmente estoy feliz, muy feliz”, ha respondido ante las cámaras de Europa Press. Una declaración que rápidamente despertó la curiosidad de la periodista, que quiso saber si esa felicidad tenía nombre propio.

PUEDE INTERESARTE Javier Ungría hace una petición a su hija en común con Elena Tablada en su quinto cumpleaños

Ante la pregunta directa sobre si hay alguien especial en su vida, la diseñadora intentó mostrarse prudente. “¿Hay alguien? No, ya se verá, pero estoy muy feliz”, aseguró en un primer momento, tratando de restar importancia al tema.

Sin embargo, a medida que avanzaba la conversación, sus palabras dejaron entrever algo más. La empresaria reconoció que, si en algún momento inicia una relación o si esta ya existe, tiene muy claro cómo quiere gestionarlo públicamente. “Lo que sé es que no lo voy a sacar en redes sociales, tampoco tiene. Es un punto muy a favor”, ha explicado entre risas, dejando caer que la discreción sería clave en su vida sentimental a partir de ahora.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Fue precisamente esta respuesta la que llevó a la periodista a insistir con una pregunta más directa: “¿Me acabas de decir entonces que estás con alguien?”. En ese momento, Elena Tablada reaccionó con humor, consciente de que quizá había dicho más de lo que quería. “Gracias, no sé”, contestó entre risas, evitando confirmar o desmentir por completo la situación. Un comentario que muchos han interpretado como un pequeño desliz que deja abierta la puerta a que, efectivamente, haya alguien especial en su vida.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Tras varias relaciones muy mediáticas, Elena parece tener claro que esta vez lo hará de una forma mucho más discreta y alejada del foco público. La empresaria ha aprendido a proteger ciertos aspectos de su vida privada y prefiere mantenerlos al margen de las redes sociales. Por ahora, la diseñadora no ha querido dar más detalles sobre esta nueva ilusión. Lo único que ha dejado claro es que se encuentra en un momento de tranquilidad y felicidad personal.