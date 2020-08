Estela Grande opina sobre los retoques de Diego y Kiko Matamoros realizados por Carla Barber: “Que se hagan lo que quieran y  que sean felices”

Estela Grande lanza un dardo a Diego Matamoros y opina sobre su relación con Carla Barber

La ex gran hermana también ha querido hablar de sus nuevos proyectos profesionales. “Estoy muy contenta. Es un proyecto muy bonito, que estoy disfrutando mucho con Alba y con Noe”, ha dicho en referencia al programa con la ‘pijitanas’. Y con respecto a los rumores sobre un proyecto de reality de su expareja con todo el clan Matamoros, Estela ha querido desearle lo mejor y lanzarle un dardo: “Yo a diferencia de él, me alegro muchísimo y que le vaya genial. No te voy a decir más”.

Cuando la periodista le pregunta sobre los dardos que Diego está lanzando contra ella, Estela ha respondido con un claro “sabéis que en ese juego yo no entro y no me interesa”, pero sí ha querido opinar sobre el viaje a Bali que el comentó en su canal de mtmad que quiere realizar con la ex Miss España. “La verdad que tiene razón porque es una tierra maravillosa y que la disfrute todo lo que quiera y todo lo que pueda”, ha explicado.