"A ver, he ido al médico y… lo que me ha dicho… No me quito las gafas porque tengo el ojo fatal", explica la ex de Diego Matamoros desde el interior de un coche. La diseñadora continúa explicando el problema que padece, que ha surgido a raíz de otra complicación en el ojo. "Por una alergia, por algo que me habrá dado alergia, que me imagino habrá sido el polen, se me ha inflamado muchísimo el ojo y esa inflamación me ha producido una úlcera en la córnea", relata a través de sus stories.