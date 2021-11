Fani Carbajo acude de urgencias al hospital por un problema de salud: "He tenido muchos dolores"

La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha acudido al hospital con carácter de urgencia tras un susto

Fani Carbajo ha explicado en Instagram el motivo de su estancia en el hospital

Fani Carbajo se ha visto obligada a acudir de urgencias al hospital por un susto de salud que ha dejado a todos muy preocupados. Tras publicar una alarmante imagen desde la sala de espera del centro médico, la que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' ha explicado todo lo sucedido y el motivo por el que ha tenido que ponerse en manos de profesionales.

Estas últimas horas han sido un auténtico suplicio para su más de medio millón de seguidores. La también exconcursante de 'Supervivientes', que desde que saltara a la fama se ha acostumbrado a compartir con ellos todos y cada uno de los eventos que acontecen en su vida, se dejaba ver en Instagram en el hospital con el rostro serio.

"En el hospital, luego os cuento", escribía la novia de Christofer en estas primeras imágenes que han hecho saltar todas las alarmas. Y no es para menos, pues Fani ha tenido un terrible susto de salud que la ha llevado directamente a las urgencias del hospital más cercano de su casa.

Tras estas primeros momentos de angustia, la exconcursante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' no ha querido dilatar más en el tiempo esta incertidumbre y ha explicado con todo lujo de detalles que es lo que le está pasando. Se trata de un problema relacionado con su periodo, tal y como ha explicado la influencer en unos vídeos en los que ha hecho público su problema de salud.

Tras visitar el profesional correspondiente, que le ha recetado un fuerte medicamento para los dolores, Fani Carbajo ha reunido la fuerza necesaria para compartir públicamente su parte médico. "Me he asustado porque a mí el periodo me bajó hace dos semanas y, de repente, ayer empecé a manchar muchísimo, como si tuviera otra vez el periodo. He estado con muchos dolores", ha comenzado relatando la también exconcursante de 'Supervivientes', que ha encontrado una posible respuesta a este bache de salud.

Según le ha explicado su doctora, este cambio hormonal puede ser consecuencia de los altos niveles de estrés a los que ha estado sometida estos últimos años. "La doctora me ha dicho que después de todo el estrés que he pasado estos dos últimos años, con ansiedad, y después de estar en 'Supervivientes', que se me fue el periodo durante cuatro meses, mi cuerpo ahora mismo puede estar asentándose. Tengo que dejarlo que fluya y que vuelva a trabajar de manera natural", ha explicado con todo lujo de detalles.