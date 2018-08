Kiko Rivera descubre en un álbum familiar la verdadera amistad entre su madre y la Jurado

La imagen habla por sí sola. Kiko Rivera ha sorprendido a todos mostrando desde sus redes sociales una imagen que ejemplifica por sí sola la bonita amistad que tenían Isabel Pantoja y la desaparecida Rocío Jurado. A pesar de los rumores que durante años enfrentaron a las dos cantantes más cañís de la España de los 80 y los 90, lo cierto es que 'La Pantoja' y 'La Jurado' se llevaban realmente bien. Eso no quita que los fans de ambas divas españolas siempre estuvieran comparándolas y que ellas nunca compartieran escenario, que también pasó y ayudó a alimentar el mito del odio entre ambas a lo Bette Davis y Joan Crawford, versión 'spanish'.

Lo cierto es que el espíritu nostálgico ha invadido en las últimas semanas a Kiko Rivera que no para de subir imágenes de pequeño y junto a su madre. Una época muy feliz para el cantante que no duda en compartir con sus fans. Nosotros, ya nos declaramos MUY fans de la versión 'little' del hijo mayor del clan Pantoja.