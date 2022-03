Lo que para Gloria Camila era en su día algo para toda la vida, eso ha cambiado con el paso de los años. La hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano mira al presente y trata de no atarse a nada. Un buen ejemplo de ello es lo que hasta ahora lucía en su piel y que ha decidido ahora eliminar. La hermana de Rocío Carrasco ha probado una técnica avanzada para eliminar uno de sus tatuajes más representativos.

Arrepentida o no, Gloria Camila ha tomado una decisión y, lo que hace años lucía orgullosa en las playas de 'Supervivientes', ahora formará ya parte del pasado. Para ello, la influencer ha acudido a una clínica especializada que ha publicado el vídeo en el que se ve la técnica que utilizan para que ese dibujo en la piel quede solo en un recuerdo.

En concreto, la joven ha seguido los pasos de su ex, Kiko Jiménez, y ha decidido quitarse un tatuaje que lleva en el brazo y que tiene una frase muy representativa. Lo que hasta ahora se podía leer en la piel de Gloria Camila y que ponía "Nothing last forever" (Nada dura para siempre) ha sido como si fuera un anuncio de la intención que tenía la hija de Rocío Jurado.