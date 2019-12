Gloria Camila despide el año y envía un mensaje a Kiko Jiménez: "Me he quitado la maldad que me rodeaba"

Gloria Camila hace balance del 2019 con un duro y contundente mensaje para Kiko

La hija de Ortega Cano ha compartido una extensa reflexión de los momentos que ha vivido este año. Lo ha hecho a través de su Instagram, donde Gloria Camila suele compartir siempre sus mejores momentos. A través de sus palabras, hemos podido ser testigos de los complicados momentos que ha vivido en el 2019 y del duro mensaje que le ha enviado a su exnovio Kiko Jiménez.

"Me despido del año, le digo adiós al 2019 y le digo bienvenido al 2020", ha comenzado la influencer. La tía de Rocío Flores ha comentado que quizás han sido sus cagadas, sus errores, su orgullo y su ego los que han hecho que no todo lo haga bien. Sin embargo, considera que el tiempo, su más valioso tesoro, ha hecho que tome el camino correcto. "Este año se puede quedar en la basura, en el trastero, pero no en el olvido", ha comentado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega) el 26 Dic, 2019 a las 4:20 PST

La hija de Rocío Jurado ha confesado que este año le ha aportado, pero también le ha quitado. Entre las aportaciones que ha mencionado ha estado la gente que le ha dado su cariño y que le ha apoyado, gente que considera que ha acabado siendo más importante de lo que ella nunca "llegó a pensar". Algo que ha querido destacar es que este año le ha regalado sobre todo fortaleza. "Fortaleza de donde no sabía ni que la tenía, me ha aportado fuerza mental y emocional, en momentos que quería derrumbarme, sentarme en el suelo y llorar, pero luego me paraba a pensar: pero Glo, si torres más altas han caído, esto no te va a hundir más", ha matizado.

Ha sido en 2019 cuando Gloria Camila se ha refugiado en su casa, ha hecho sus primeros viajes sola en coche y ha dejado de preocuparse por si se perdía. En resumen, un año lleno de aprendizaje que ha querido plasmar en este extenso texto con un contundente final. Así ha terminado la exconcursante de 'Supervivientes' esta reflexión: "Este año me ha quitado mucho más, me ha quitado la maldad que me rodeaba. Gracias por eso 2019, te debo una".

El fin de la relación de Gloria Camila y Kiko Jiménez

Desde su ruptura, la influencer ha preferido guardar silencio en todo momento. Ha sido ahora, a punto de acabar este 2019, cuando ha querido compartir esta reflexión con todos sus fans y hacer alusión al bache que parece haber superado tras acabar su relación con Kiko. Aunque no ha ahondado en su relación con él en ningún momento, el extronista sí que ha hablado de ella y esto ha provocado que sus abogados hayan intervenido.