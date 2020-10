Parece que la enemistad entre Gloria Camila y Sofía Suescun no va a terminar nunca. Después de sus numerosos encontronazos en público, la hija de Ortega Cano y Rocío Jurado sigue en pie de guerra contra la ganadora de ' Gran Hermano ' y, esta vez, le ha mandado un dardo envenenado .

Recién levantados, la hija de la cantante y su chico han posado muy sonrientes y presumiendo de lo enamorados que están. Junto a la foto, Gloria ha querido mandarle un contundente mensaje a la novia de su ex, recordando el incidente del famoso pijama robado.

"El pijama con mis iniciales. Para que no me lo vuelvan a quitar", ha comentado con mucha ironía. Además, la influencer ha sellado su amor con David con un beso, del que también ha hecho partícipes a su casi 1 millón de seguidores. "Hoy me ha despertado mi king", ha añadido.