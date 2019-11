Irene Rosales responde a sus seguidores y aclara si va a tener más hijos con Kiko Rivera: "Ya está bien"

Irene Rosales responde: ¿Va a tener más hijos con Kiko Rivera?

Irene Rosales se ha sincerado con sus más de 400.000 seguidores de Instagram. La mujer de Kiko Rivera Pantoja ha contestado a las preguntas que le han ido enviando sus fans y ha sido muy clara sobre todos los temas que ha abordado. Una pregunta que sus 'followers' no han querido perder la oportunidad de hacerle ha sido si va a tener más hijos. La exconcursante de 'GH DÚO' se ha pronunciado ante esta cuestión.

Con estas palabras, la colaboradora de 'Viva la vida' ha dejado claro que, por el momento, no tiene en mente ampliar la familia: "No, creo que ya está bien". Además, parece que no piensa hacerlo ni a corto ni a largo plazo, por lo que es algo que no entra en sus planes. En la actualidad, la influencer ya es madre de las pequeñas Ana y Carlota, fruto de su relación con el hijo de Isabel Pantoja. Ana nació en diciembre de 2015 y Carlota en enero de del año 2018.

Esta no ha sido la única pregunta que ha recibido la colaboradora. Uno de sus seguidores ha querido saber si dejaría Sevilla para instalarse en otra ciudad. Así ha respondido Irene a esta cuestión: “Por ahora no. Me gusta Sevilla, la calidad de vida que tengo allí y estar cerca de mi familia y de mis amigos. Si me tuviese que ir no pasaría nada”.

Además, otra cosa que tenía intrigado a uno de sus fans era conocer cómo se encuentra en esta etapa concreta de su vida. La mujer de Kiko ha confesado que se encuentra bien y que hay que saber "vivir cada momento y aprender de cada etapa". Con su mensaje, ha dejado claro que atraviesa una buena época y que eso le hace estar bien.

Pero no todo han sido preguntas, algunos de sus ‘followers’ han aprovechado esta ocasión para piropear a la influencer y no han dudado en dedicarle cariñosos mensajes en los que han destacado que admiran mucho su forma de ser y que consideran que es una “tía excepcional”. Mostrando su emoción por recibir estas palabras, la exconcursante de 'GH DÚO' ha contestado así: “Muchísimas gracias a todas las personas que me mandáis este tipo de mensajes. Os quiero”.

La historia de amor de Irene Rosales con Kiko Rivera Pantoja

La sevillana y el artista hicieron oficial su relación en mayo de 2014 y desde entonces no se han separado. Juntos, han construido una preciosa familia y han conseguido enfrentarse a todo tipo de problemas gracias a la fuerza de su amor. Aunque su relación fue muy cuestionada en un principio, los dos han demostrado que lo suyo va muy en serio y que ningún tipo de crítica va a conseguir terminar con su preciosa historia, a la que pusieron el broche de oro con su boda en octubre de 2016.