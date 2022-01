Isabel Coixet no ha dejado a nadie indiferente con su última publicación en su perfil oficial de Instagram. La cineasta ganadora de varios premios Goya ha compartido un entrañable y divertido vídeo junto a su madre , a la que ha propuesto ir a 'First Dates' a sus 88 años . Su respuesta, de lo más ingeniosa, ha conseguido arrancar las carcajadas y no ha tardado en hacerse viral en redes sociales .

En esta última ocasión, Isabel Coixet ha tenido la ocurrencia de 'recomendar' a su madre que vaya al programa de Cuatro, 'First Dates', y su respuesta no ha tardado en convertirse en viral. "No, yo al programa no voy. Con 88 años me traerían a un vejestorio de mala manera", ha comenzado respondiendo entre risas doña Victoria, que ha conseguido meterse en el bolsillo a todos los que han visto esta publicación que ya acumula miles de reproducciones.