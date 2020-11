La tonadillera ha puesto a la venta su ático de 258 metros cuadrados

Isabel Pantoja se deshace de su vivienda de Fuengirola y se niega a perder Cantora

Según explicaba el dj en su última y polémica entrevista, su madre y él son copropietarios de Cantora. El tiene un 49% y ella, un 51%. Es aquí donde comienza la guerra. "Yo no cedí Cantora a mí madre a sabiendas. Firmé lo que ella me pidió. Me temo lo peor", aseguraba Kiko, que le ha pedido a su madre que se ponga en venta esta finca para poner fin a todo tipo de desavenencias. Sin embargo, la jueza de Idol Kids se niega a dar ese paso.