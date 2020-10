Jorge Pérez ha compartido en sus redes sociales una tierna fotografía junto a sus adorados hijos. Una imagen de lo más bonita que habla por sí sola y que desprende ese profundo amor incondicional que el guardia civil siente por su familia. Y es que el ganador de la última edición de ‘ Supervivientes ’ no se cansa de decirlo: su mujer Alicia y sus tres hijos son el principal motor de su vida.

El cántabro irrumpió con fuerza en nuestro panorama televisivo para convertirse en uno de los rostros más queridos de los últimos tiempos. Aunque no se considera un influencer como tal, lo cierto es que las publicaciones de Jorge consiguen en cuestión de minutos miles de ‘likes’ y cientos de comentarios repletos de amor y cariño.

El ganador de 'Supervivientes' ejerce de padrazo con sus tres hijos

Su última publicación es el ejemplo perfecto de ello. El guardia civil ha compartido con su legión de fans una preciosa fotografía de su álbum familiar, que ya ha superado la barrera de los 15.000 me gustas. ¡Y no nos extraña nada! Porque Jorge ha sacado a relucir su lado padrazo.

Guardia civil, modelo ¿e influencer? Jorge Pérez, y su éxito en redes sociales

Un día a día que no sería nada sin su mujer Alicia, -titulada en Derecho y Empresariales y autora de una trilogía de libros de autoayuda- y sus tres preciosos hijos, de los que presume orgulloso habitualmente.

Y es que, a pesar del éxito de su perfil de Instagram (donde ya acumula más de 300.000 seguidores), Jorge prefiere no se considera ningún referente del entorno online. Eso sí, cada vez es más consciente del vínculo tan especial que le une a sus seguidores. Así nos lo contaba él mismo en una entrevista exclusiva:

“Al principio no entendía eso de los stories…pero luego la gente te agradece el hecho de mostrar esos sitios y esos viajes porque ellos no pueden vivirlo, ya sea por su situación o por donde viven (…) Es una forma de compartir mi día a día con la gente que me ha brindado su cariño y su apoyo”, nos explicaba el guardia civil, haciendo una lectura de las redes sociales de lo más altruista y dando un nuevo significado al hecho de compartir este tipo de publicaciones.