Jorge Pérez habla de su nueva vida tras ganar 'Supervivientes': "Me molesta que me etiqueten como exguardia civil"

El ganador de 'Supervivientes 2020', más sincero que nunca, reflexiona sobre su nueva vida

“Que me etiqueten de exguardia civil es algo que me llega a molestar”, ha reconocido el modelo, que se siente “un afortunado” por haber podido dedicarse a la que era la profesión de sus sueños. Sin embargo, ahora se han abierto otras puertas y Jorge no quiere cerrar ninguna. ¿Le apetecería volver a un reality? ¿Quiere trabajar en la televisión? El ganador de 'Supervivientes 2020' ha respondido a todas y cada una de esas preguntas.