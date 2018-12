Lola Ortiz sufre quemaduras en su piel por un tatuaje de henna

Muy preocupada con sus quemaduras, la exconcursante de 'Supervivientes' ha confesado que, tras borrarse los restos del pigmento del tatuaje, ha descubierto que le había provocado quemaduras en la piel, por lo que había ido directa a una farmacia a por una crema cicatrizante con mucho miedo de que las quemaduras le dejen marcas de por vida. "Me he tenido que comprar una crema cicatrizante, me quemó la mano", ha explicado.

Completamente decepcionada con este tipo de tatuajes temporales, la extronista de 'MyHyV' y la ex gran hermana han querido advertir a sus seguidores del peligro que ha supuesto para la exconcursante de 'Supervivientes' la experiencia. "¿Veis esas cicatrices que tiene despigmentadas en la piel? Pues es del tatuaje de henna, que dicen que no daña, que no estropea. Me río de los que dicen que no daña, ahora tengo una quemadura para toda la vida", ha asegurado.