Lore Edo 'GH' sorprende a sus seguidores tonteando con un conocido actor de éxito: "Me hace sonreír"

Lorena ha compartido con sus 'followers' de Instagram su último ligoteo... ¡Y no es para menos! Y es que la ex gran hermana ha tenido un acercamiento con un conocido actor de nuestro país. ¿Quién es?

Lo cierto es que Lorena se encontraba disfrutando del buen ambiente de un club valenciano cuando, de repente, se topó con el guapérrimo actor de series de éxito como 'Sense 8' y 'Sin tetas no hay paraíso'. "Reposar mi mejilla en el hombro de este macho valenciano me hace sonreír así. Le he dicho "gracias" y me ha respondido: "A ti bonita"... Y él tan fresquito. Ains... Esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad", ha escrito la exconcursante de 'GH' desde las nubes.